Akdeniz’de ‘Medicane’ dehşeti: 16 metrelik dalgalar geliyor, deniz ısındıkça fırtına coşuyor

"Medicane olarak adlandırılan bu fırtınalar, tropikal siklonlara benzer şekilde denizden enerji alarak gelişiyor. Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar yüksekse, soğuk hava kütlesi ile birleşince o oranda güçlü bir hava sistemine dönüşüyor. Tropik bölgelerde rüzgar hızları 200-300 kilometreye ulaşırken, Akdeniz'de bu sistemlerde rüzgar hızları saatte 150 kilometre seviyelerine çıkabiliyor." Bu fırtınaların özellikle kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin, mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklığa sahip Akdeniz sularıyla karşılaşması sonucu güçlendiğinin altını çizen Beşiktepe, söz konusu sistemlerin çoğunlukla Batı Akdeniz'de oluştuğunu, ardından doğuya doğru hareket ederek Sicilya, Malta, Adriyatik'in güneyi ve Yunanistan'ın batısında etkili olduğunu aktardı. "Harry" fırtınasının, bugüne kadar Batı Akdeniz'de gözlenen en güçlü olaylardan biri olduğunu dile getiren Beşiktepe, "Yapılan ölçümlerde dalga yüksekliğinin 16 metreye, rüzgar hızının saatte 130-140 kilometreye ulaştığı rapor edildi. Akdeniz'de normalde 8-10 metrelik dalgalar yüksek kabul edilir. 16 metre Akdeniz için sadece rekor değil, olağanüstü bir değer. Bu büyüklükteki dalgalar deniz taşımacılığı, balıkçılık ve kıyı yerleşimleri açısından ciddi risk oluşturur" diye konuştu.