  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul için geri sayım doldu! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan tüyler ürperten uyarı: Fay her an kırılabilir Sapkın siyonistin Fransız siyasetçilere yakın Colom ile görüştüğü ortaya çıktı Epstein'in Fransız maşası CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas Çocuğun bileğine kelepçeyi taktık, peki ekranlara ne zaman? AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Siyasi cambaz Ekrem’in casusluk soruşturmasında ilginç detay: USB bellekten FETÖ elebaşı çıktı Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Bakan Tekin “Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu"! Bayrak tepkisi 35 dakikalık çile bitiyor! Bakan Uraloğlu Sarıyer-Kilyos Tüneli için müjdeyi verdi: İşte açılış tarihi MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı
Gündem AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap
Gündem

AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, deprem bölgesindeki hizmetleri küçümsemeye kalkışan ve elindeki üç beş malzemeyi "hizmet" diye pazarlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. Yayman, "Siz 455 bin konutun maketini bile yapamazsınız, biz ise anahtar teslimini gerçekleştirdik" dedi.

Envanter okumakla devlet yönetilmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesine yönelik gayriciddi tutumunu eleştiren Yayman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ana muhalefetin depremi bir reklam malzemesi haline getirdiğini vurguladı. Afet yönetiminin sadece çöp konteyneri veya minibüs saymak olmadığını hatırlatan Yayman, şunları kaydetti:

"Deprem turisti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsüden deprem bölgesine ilişkin anlattıkları, yaşanan büyük felaketin ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo ortaya koyuyor. Birkaç kalem malzemenin tek tek sayılarak kamuoyuna sunulması, meselenin ne kadar yüzeysel ele alındığını gösteriyor."

Biz teslim ettik, siz izlediniz

Hükümetin deprem bölgesinde asıl çözümü kalıcı konutlarla sağladığını belirten Yayman, CHP zihniyetinin ancak geçici ve küçük işlerle göz boyamaya çalıştığını ifade etti. Yayman'ın açıklamalarındaki şu sözler dikkat çekti:

  • İcraat farkı: "Bizim yaklaşımımız nettir; konuşmak değil, sonuç üretmek."
  • Kalıcı çözüm: "Deprem konutlarını inşa ettik, tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün binlerce aile yeni evlerinde yaşamaya başlamıştır."
  • Ağır eleştiri: "Açık ifade ediyorum; siz 455 bin konutun maketini bile yapamazsınız, biz ise anahtar teslimini gerçekleştirdik."

Millet kimin ne yaptığını görüyor

Hüseyin Yayman, Türkiye'nin bu süreci boş söylemlerle değil, sahadaki devasa icraatlarla yönettiğini hatırlatarak; milletin, sadece konuşanlar ile gece gündüz demeden çalışanlar arasındaki farkı çok iyi bildiğini vurguladı.

PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?
PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?

Gündem

PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?

AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Siyasi cambaz
AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Siyasi cambaz

Gündem

AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Siyasi cambaz

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku
Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Gündem

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İmralı yalakası değil mi bu

Bu adam bebek katiline ziyaret eden vekil değil mi..Hani elini öpmeye gitmişdi. Yalan be gitmedim diyen.

Yazıklar olsun

Şu adam milletin yüzüne nasıl bakıyor.Ya şehit yakınlarının yüzüne..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23