AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap

Envanter okumakla devlet yönetilmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesine yönelik gayriciddi tutumunu eleştiren Yayman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ana muhalefetin depremi bir reklam malzemesi haline getirdiğini vurguladı. Afet yönetiminin sadece çöp konteyneri veya minibüs saymak olmadığını hatırlatan Yayman, şunları kaydetti:

"Deprem turisti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsüden deprem bölgesine ilişkin anlattıkları, yaşanan büyük felaketin ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo ortaya koyuyor. Birkaç kalem malzemenin tek tek sayılarak kamuoyuna sunulması, meselenin ne kadar yüzeysel ele alındığını gösteriyor."

Biz teslim ettik, siz izlediniz

Hükümetin deprem bölgesinde asıl çözümü kalıcı konutlarla sağladığını belirten Yayman, CHP zihniyetinin ancak geçici ve küçük işlerle göz boyamaya çalıştığını ifade etti. Yayman'ın açıklamalarındaki şu sözler dikkat çekti:

İcraat farkı: "Bizim yaklaşımımız nettir; konuşmak değil, sonuç üretmek."

"Bizim yaklaşımımız nettir; konuşmak değil, sonuç üretmek." Kalıcı çözüm: "Deprem konutlarını inşa ettik, tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün binlerce aile yeni evlerinde yaşamaya başlamıştır."

"Deprem konutlarını inşa ettik, tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün binlerce aile yeni evlerinde yaşamaya başlamıştır." Ağır eleştiri: "Açık ifade ediyorum; siz 455 bin konutun maketini bile yapamazsınız, biz ise anahtar teslimini gerçekleştirdik."

Millet kimin ne yaptığını görüyor

Hüseyin Yayman, Türkiye'nin bu süreci boş söylemlerle değil, sahadaki devasa icraatlarla yönettiğini hatırlatarak; milletin, sadece konuşanlar ile gece gündüz demeden çalışanlar arasındaki farkı çok iyi bildiğini vurguladı.