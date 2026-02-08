  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti! Yüzyılın Projesinde 7. hafta maratonu! 50 il tamam, sıra 7 şehirde: 9-15 Şubat haftasında hangi ilde kura çekilişi yapılacak? Kahve içmenize gerek kalmayacak! Sabahları güne enerjik uyanmanın doğal yolu ‘Amerikalı general düşünceli bir şekilde bakıyordu’ Milli savunmaya duygulandıran bağış TFF Fair Play Kurulu, şubat ayı ödüllerini kazananları açıkladı Çalışanları, polis memurunu döverek öldürmüştü! TÜVTÜRK’ten akılalmaz cinayet sonrası yeni karar e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama... Sigara kullanan milyonları ilgilendiren gelişme! Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hayata geçiriyor: İçen herkese gidecek
Ekonomi
13
Yeniakit Publisher
e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali
AA Giriş Tarihi:

e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla kağıt tüketimi azalırken, e-ticaretin büyümesi ambalaj kağıtlarına olan talebi hızla artırıyor. Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Başkanı Mahmut Ciğer "Üyelerin toplam üretim hacmi 10 yıl öncesine göre yüzde 300 büyüyerek 7,5 milyon tonu geçti. 2030'da üretim hacminin 10 milyon tonu geçmesi bekleniyor." dedi. Sektör temsilcileri, karton ambalajın, kağıt endüstrisinin büyüyen alanı olduğunu belirterek, kağıt, karton ve oluklu mukavvanın maliyet avantajı ve kolay işlenebilirliği sayesinde ambalaj sanayisinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

#1
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Başkanı Mahmut Ciğer, AA muhabirine, AGED olarak Türkiye'de geri dönüşümlük kağıt sanayisini temsil ettiklerini anımsatarak, "Üyelerin toplam üretim hacmi 10 yıl öncesine göre yüzde 300 büyüyerek 7,5 milyon tonu geçti. 2030'da üretim hacminin 10 milyon tonu geçmesi bekleniyor." dedi.

#2
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Tüketim alışkanlıklarındaki değişim ve e-ticaretin hızla büyümesinin ambalaj sektörüne olan talebi artırdığını belirten Ciğer, "Kağıt, karton ve oluklu mukavva, maliyet avantajı ve kolay işlenebilirlik gibi özellikleri sayesinde ambalaj sanayisinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu simbiyotik ilişki, kağıt sektörünü perakende, gıda, lojistik gibi endüstrilerin büyümesine doğrudan katkı sağlayan bir lokomotif konumuna getirdi. Öte yandan, dijitalleşmeye rağmen kağıt, basım ve yayın sektörleri için temel girdi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

AGED Başkanı Ciğer, Türkiye'nin özellikle karton ambalaj üretiminde Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri olarak küresel etkinliğini artırdığını kaydetti. Dijitalleşmenin perakendeyi çevrim içine kaydırdıkça oluklu mukavva ve ambalaj talebinin arttığını kaydeden Ciğer, "Kovid-19 salgınıyla e-ticaret hacmindeki güçlü büyüme hem dünyada hem de Türkiye'de ambalaj malzemeleri, özellikle oluklu mukavva ve kağıt bazlı paketleme ürünleri talebini önemli ölçüde artırdı." diye konuştu.

#4
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Ciğer, e-ticaretin salgın sonrası kazandığı ivmenin 2025'te de yavaşlamadan sürdüğüne değinerek, bu durumun oluklu mukavva ve esnek kağıt ambalaj ürünlerine olan talebi sürekli yukarı taşıdığını, ambalaj kağıtlarının, genel kağıt üretimindeki en büyük ve en hızlı büyüyen segment olarak konumunu pekiştirdiğini dile getirdi.

#5
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Türkiye e-ticaret ambalaj pazarının 2024'te yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktaran Ciğer, "2033'e kadar 3 milyar dolara çıkması öngörülüyor, uzun vadeli yıllık büyüme oranı yüzde 16 civarında. Daha fazla gönderi, daha fazla kutu ve ambalaj ihtiyacı oluşturdu. Oluklu mukavva ve diğer kağıt bazlı ambalajların payı arttı." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Ciğer, karton pazarının 2024'te 430 milyar dolar olduğunu, 2025'te ise 447 milyar doları geçtiğini belirterek, "Türkiye kağıt sektörünün toplam ekonomik büyüklüğü 12 milyar dolara ulaşmakta ve alınan önlemlerle sektör zorlu dönemlerde dahi direnç gösterip ülke ekonomisine net katkı sağlayabilmekte. Ülkede kağıt ve karton üretimi son 10 yılda istikrarlı bir artış trendi yakalamış durumda." diye konuştu. AGED üyesi kağıt üreticilerinin geri dönüşüm çalışmalarına dikkati çeken Ciğer, böylece yılda yaklaşık 130 milyon ağacın kesilmesini önleyerek çevresel fayda sağladıklarını belirtti.

#7
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran da salgın döneminde fiziksel mağazacılıktan online sipariş modeline geçişin ürün başına kullanılan ambalaj miktarını artırdığını belirterek, "Mağaza rafı için tasarlanan bir ambalaj ile bireysel gönderiye uygun lojistik ambalaj farklı gereksinimler taşıyor. Bu da dayanıklılık, hafiflik, optimizasyon ve ürün koruma özellikleri yüksek karton ambalajlara talebi artırdı." ifadelerini kullandı. Küresel ölçekte baskı ve yazı kağıtlarındaki daralmanın kağıt sektöründe üretim yönelimlerini değiştirdiğini anlatan Duran, şunları kaydetti:

#8
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

"Ancak burada doğrudan 'baskıdan ambalaja kayış' gibi basit bir geçişten söz etmek doğru olmaz. Karton ambalaj üretimi teknik bilgi, yatırım, makine parkı ve müşteri beklentileri açısından oldukça farklı bir uzmanlık alanı. Bununla birlikte dijitalleşmenin yarattığı dönüşüm dolaylı olarak karton ambalaj lehine bir tablo oluşturdu. İş yapma şekli ve tüketim alışkanlıkları değişti. Perakende ambalajı daha stratejik hale geldi. Sürdürülebilir malzemelere yönelim hızlandı ve e-ticaret büyüdü. Baskı kağıdındaki daralma ile ambalajın yükselişi aynı döneme denk geldiği için karton ambalaj sektörü kağıt endüstrisinin büyüyen alanı haline geldi diyebiliriz."

#9
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Alican Duran, toplam kağıt tüketimi içinde ambalajın payının arttığını belirterek, "Küresel eğilimler de bunu gösteriyor, Türkiye'de de benzer bir yapı söz konusu. Kağıt ve karton tüketimi içindeki dağılıma baktığımızda, ambalaj amaçlı kullanımın payı istikrarlı şekilde artarken, baskı-yazı kağıtlarının payı geriliyor. Bunun arkasındaki ana nedenlerin ise tüketim alışkanlıklarının değişmesi, e-ticaret ve lojistiğin büyümesi, gıda güvenliği ve hijyen beklentileri, plastik yerine geri dönüştürülebilir malzemelere yönelim olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

#10
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Karton ambalaj sektörünün yatırım yapma refleksi güçlü bir sektör olduğuna işaret eden Duran, "Son dönemde yatırımlar daha seçici ve verimlilik odaklı ilerliyor. 2024 sonrasındaki dönemde sektörde en yüksek büyüme potansiyeline sahip iki ülke olarak Türkiye ve Polonya öne çıkıyor. Polonya, Avrupa Birliği yatırımlarının desteğiyle güçlü bir gelişim gösterirken, Türkiye ise daha çok kendi sanayi gücü ve iç yatırımlarıyla büyüyor. Mevcut göstergelere baktığımızda, Türkiye'nin yatırım, kapasite artışı ve modernizasyon açısından 2029'a kadar en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

#11
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Duran, ham madde tedarikinin sektörün en hassas başlıklarından biri olduğuna değinerek, özellikle selüloz bazlı ham maddelerdeki küresel fiyat dalgalanmalarının, geri dönüştürülmüş elyaf arzındaki dengesizliklerin, enerji ve lojistik maliyetlerindeki artışların tedarik zinciri üzerinde ciddi baskı yaratabildiğini anlattı.

#12
Foto - e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Ülkede kağıt-karton ambalaj tarafında geri kazanım oranlarının yüzde 70 seviyelerine ulaşmasının sektör için önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Duran, bu oranın Avrupa'da yüzde 87 düzeyinde olduğunu, yerli geri dönüşüm ekosisteminin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Duran, karton ambalaj sektörünün sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi hedefleri açısından stratejik bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı
Gündem

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı

Rusya’nın Türkiye nezdindeki geçici maslahatgüzarı Aleksey Ivanov gündeme ilişkin önemli açıklamalarda buludnu. Ivanov, "Bugün Rusya-Türkiye..
Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'
Dünya

Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baisalov, Rus medyasına verdiği röportajda ülkesinin “Rus dünyasının” siyasi değil, kültürel bir parças..
Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi
Siyaset

Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi

Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davad..
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Yapılan 455 bin konutu küçümseyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çöp konteynerleri ile övündü.
AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap
Gündem

AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, deprem bölgesindeki hizmetleri küçümsemeye kalkışan ve elindeki üç beş malzemeyi "hizmet" d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23