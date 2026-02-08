e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali
Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla kağıt tüketimi azalırken, e-ticaretin büyümesi ambalaj kağıtlarına olan talebi hızla artırıyor. Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Başkanı Mahmut Ciğer "Üyelerin toplam üretim hacmi 10 yıl öncesine göre yüzde 300 büyüyerek 7,5 milyon tonu geçti. 2030'da üretim hacminin 10 milyon tonu geçmesi bekleniyor." dedi. Sektör temsilcileri, karton ambalajın, kağıt endüstrisinin büyüyen alanı olduğunu belirterek, kağıt, karton ve oluklu mukavvanın maliyet avantajı ve kolay işlenebilirliği sayesinde ambalaj sanayisinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.