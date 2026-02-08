e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali

Karton ambalaj sektörünün yatırım yapma refleksi güçlü bir sektör olduğuna işaret eden Duran, "Son dönemde yatırımlar daha seçici ve verimlilik odaklı ilerliyor. 2024 sonrasındaki dönemde sektörde en yüksek büyüme potansiyeline sahip iki ülke olarak Türkiye ve Polonya öne çıkıyor. Polonya, Avrupa Birliği yatırımlarının desteğiyle güçlü bir gelişim gösterirken, Türkiye ise daha çok kendi sanayi gücü ve iç yatırımlarıyla büyüyor. Mevcut göstergelere baktığımızda, Türkiye'nin yatırım, kapasite artışı ve modernizasyon açısından 2029'a kadar en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.