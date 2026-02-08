Japonya'yı esir aldı! Kar fırtınasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 46'ya çıktı
Uzak Doğu'nun teknoloji devi Japonya, doğanın amansız gücü karşısında zor günler geçiriyor. 20 Ocak'tan bu yana ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve durmak bilmeyen yoğun kar yağışı, adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yetkililerden gelen son dakika bilgileri ise facianın boyutunu gözler önüne serdi; kar fırtınası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı maalesef 46'ya yükseldi.
Japonya’nın farklı kesimlerinde geçen aydan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve soğukların bilançosu ağırlaştı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’ndan (FDMA) edinilen bilgilere göre; 20 Ocak’tan bu yana yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 46’ya yükseldi. Niigata 17 ölüm ile en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 9 ölümle Akita ve 5’er ölümle Hokkaido, Aomori ve Yamagata izledi. Iwate, Fukui, Nagano, Kyoto ve Shimane eyaletlerinde de 1’er ölüm kayda geçti. Ülke genelinde 187’si ağır, 356’sı hafif şekilde olmak üzere toplam 543 kişinin yoğun kar yağışı ve soğukların yol açtığı kazalarda yaralandığı bildirildi.
Yoğun kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Ülke genelinde en az 68 uçuş iptal edilirken, hızlı tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Birçok şehirlerarası yol kısmi olarak araç trafiğine kapatıldı. Tottori eyaletindeki Yoshikata bölgesinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle, genel seçim kapsamındaki oy verme işlemlerinin başlangıç saati bir merkezde yerel saatle 07.00’den 09.00’a alındı.
Yarın da etkisini sürdürecek
Japonya Meteoroji Ajansı (JMA), yoğun kar yağışının Japon Denizi kıyısındaki kesimler başta olmak üzere bu gece de birçok bölgede etkisini sürdüreceğini açıkladı. Yarın öğlene kadarki 24 saatlik sürede kar miktarının Niigata eyaletinde 70 santimetre, Kinki ve Hokuriku bölgelerinde 50 santimetre ve Chugoku bölgesinde 45 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Buzlanma nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarına karşı uyaran yetkililer, muhtemel çığ felaketleri ve elektrik kesintilerine karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.