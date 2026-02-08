Mucize mi yoksa pazarlama stratejisi mi! Popüler kültürün bağırsak "iyileştirme" takıntısı gerçek mi?

BBC’nin haberine göre son dönemde bağırsak sağlığı sosyal medyadakilerin en ilgilendiği konulardan biri.

Bağırsaklara iyi geliyor diye kemik suyu veya zeytinyağı içmek gibi önerilere sıklıkla rastlanıyor. Fakat bağırsak ‘iyileştirme’ takıntısı bu kadar da gerekli olmayabilir.

Mikrobiyom nedir?

Bağırsakların içinde, vücudun işleyişinde ve zihinsel ve fiziksel sağlığınızı etkileyen milyarlarca bakteri, virüs ve mantardan oluşan bağırsak mikrobiyomu bulunur.

Mikrobiyolog Alan Walker ve bağırsak sağlığı uzmanı doktor Megan Rossi bağırsak sağlığında birçok gıdanın faydalı olduğunu fakat bunun genellikle abartıldığını söylüyor.

Örneğin chia tohumu suyu lif bakımından zengin olmasından dolayı ‘yararlı’ bağırsak bakterilerini destekliyor. Fakat Walker tek başına Chia tohumu tüketmenin zararlı olmasa da faydasının az olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu gıdayla birlikte başka lif kaynağı içeren gıdaları da tüketmek şart.

Zeytinyağı

Zeytinyağı kalp sağlığı için iyi, ayrıca kabızlığı da engelliyor. Fakat Walker zeytinyağını doğrudan içmekle yemeğe eklemek arasında pek bir fark yok diyor.

Deniz yosunu jeli lifle belirli vitamin ve mineraller içerdiği için Britanya’da popülerleşmiş. Rossi “Bağırsak mikrobiyomunu ya da sindirimi iyileştirdiğine dair bilimsel kanıtlar çok az” diyor. Ayrıca deniz yosunları ağır metal ve iyot kaynağı olması nedeniyle aşırı tüketilmesi sağlık sorununa neden olabilir.

Kemik suyu

Kemik suyu da besin değeri yüksek rahatlatıcı bir gıda olabilir. Fakat Walker bağırsağa yararı konusunda şüpheli: “Bağırsak mikrobiyomuna yararlı etkileri olduğuna dair güçlü kanıtlar yok.”

Ayrıca doymuş yağ nedeniyle kemik suyunu fazla tüketmek kolesterole kötü gelebilir.