Silah yollayacak mı? Çin'den Rusya'ya yardım açıklaması!

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 26. Güne girdi. Dünyada haftalardır Rusya’nın müttefiki olan Çin’in Ukrayna işgalinde yardım edip etmeyeceği merak ediliyordu. Çin’in Washington Büyükelçisi Qin Gang bu konuya ilişkin yanıt verdi. Rusya’ya silah ve cephane verilmeyeceğini vurguladı ve Pekin yönetiminin gerilimi dinmesi için her şeyi yapacağını söyledi.

Yardım İddialarına Büyükelçi Yanıt Verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müttefiki olan Çin’den yardım isteyeceği konuşulurken, iddialara yanıt Washington Büyükelçisi Qin Gang’dan geldi.

Rusya’ya silah ya da cephane göndermeyeceklerini açıklayan Qin Gang, Ukrayna'nın işgalini kınamayı reddederek Pekin yönetiminin gerilimin dinmesi için her şeyi yapacağını da vurguladı.

Washington Büyükelçisi'nin açıklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'in Çin lideri Xi Jinping'i Rusya'ya yardım etmesi halinde söz konusu adımın sonuçları olacağını açık şekilde belirtmesinin ardından geldi.

Rusya'nın kınanmasının bir faydasının olmayacağını savunan Washington Büyükelçisi Qin Gang, Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduklarını hatırlattı.

'Asılsız ithamların Karşısındayız'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Pekin'in Ukrayna savaşında tarihin doğru tarafında durduğunu kanıtlayacağını ileri sürdü. Wang Yi, "Dışarıdan gelen baskı ve zorlamayı asla kabul etmeyiz; Çin'e karşı asılsız itham ve şüphelerin de karşısındayız" dedi.