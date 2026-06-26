Silah tutukluk yapınca kocasını vuramadı, kafasını yardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen kadın, silahın ateş almaması üzerine çıkan arbedede eşini silahın kabzasıyla yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'taki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, boşanma sürecinde olan Mersiye I. ile eşi Rahim I. büfede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mersiye I. yanındaki tabancayı eşine doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yapması nedeniyle ateş almadı. Bunun üzerine çıkan arbedede Rahim I., tabancanın kabzası ile başına vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı koca, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Bir anlık öfkeyle yaptım" dedi. Gözaltına alınan Mersiye I. boşanma aşamasında olduğu eşiyle mal paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkların etkisiyle ‘bir anlık öfkeyle' silahı kullandığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mersiye I.‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.