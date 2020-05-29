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Aktüel

Silah sesi ihbarı alan polis kaza yapmış ve kurşunlanmış otomobille karşılaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 02:53:55 -
Silah sesi ihbarı alan polis kaza yapmış ve kurşunlanmış otomobille karşılaştı

ADANA (AA) - Adana'da vatandaşların silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, elektrik direğine çarpmış ve üzerinde kurşun delikleri bulunan terk edilmiş bir otomobil buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 01 FEG 53 plakalı otomobili, elektrik direğine çarpmış ve terk edilmiş vaziyette buldu.

Ekipler yaptıkları incelemede aracın bazı yerlerinde kurşun delikleri tespit etti.

Otomobil, detaylı incelenmek üzere emniyet müdürlüğü otoparkına çekildi.


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