Gündem Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 gözaltı
Gündem

Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 gözaltı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde jandarma ekiplerince fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında E.H., R.K., K.Y., M.G., R.O., A.C.G., C.B.'nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, Y.S., Ö.K., C.C., A.İ.B. ve K.G. adlı 5 kişi tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

