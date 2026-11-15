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Gündem Silah kaçakçılarına dev darbe! Yurt dışına çıkış yapmak isteyen tırdan 187 adet tabanca çıktı!
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Silah kaçakçılarına dev darbe! Yurt dışına çıkış yapmak isteyen tırdan 187 adet tabanca çıktı!

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Silah kaçakçılarına dev darbe! Yurt dışına çıkış yapmak isteyen tırdan 187 adet tabanca çıktı!

Edirne'de silah kaçakçılarına yönelik nefes kesen bir operasyona imza atıldı. Yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı mevkisine gelen bir tırı mercek altına alan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tırda gerçekleştirdikleri aramada 187 adet tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ele geçirdi.

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda yapılan aramada 187 adet tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince silah ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule mevkisine gelen tırda yapılan aramalarda 187 adet tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

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