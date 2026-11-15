Televizyonda gördüğü haber hayatını değiştirdi: Şimdi kilosu 1 milyon liradan kapış kapış satıyor

İnanç'a, babası Elvan İnanç da üretim ve hasat sürecinde destek oluyor. Safran yetiştiriciliğine başlama sürecini anlatan İnanç, "Yaklaşık iki sene önce bir safran üreticisinin haberini izledim. Hem ekonomik değeri hem de yetiştirilme şartları ilgimi çekti. Bir yıl boyunca araştırma yaptım. Daha sonra o üreticiye ulaştım. Kendisi bana yol gösterdi ve ilk soğanlarımı ondan aldım. Geçen yıl 100 metrekarelik alanda 20 kilogram safran soğanıyla deneme yaptım. Kırıkkale'nin karasal ikliminin bu bitkiye uygun olduğunu düşündüm. Verim alınca bu yıl ekim alanını 1 dönüme çıkardım ve 200 kilogram safran soğanı diktim" dedi.