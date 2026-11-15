Televizyonda gördüğü haber hayatını değiştirdi: Şimdi kilosu 1 milyon liradan kapış kapış satıyor
Ankara'da yazılım firmasında proje yöneticisi olarak çalışırken iki yıl önce izlediği bir haberden etkilenip safran yetiştiriciliğine başlayan 30 yaşındaki Nuh İnanç, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde üretimini 1 dönüme çıkardı. Sabahın erken saatlerinde binlerce çiçeği tek tek toplayarak kırmızı dişi organlarını kurutan İnanç, kilogram fiyatı 1 milyon liraya ulaşan bu değerli baharatla büyük bir başarı yakaladı. Safran üretiminin yanı sıra soğan çoğaltımıyla da önemli bir gelir elde eden genç girişimci, karasal iklimin bu mucizevi bitki için kusursuz olduğunu kanıtladı.