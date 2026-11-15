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Daha bitmeden satılıyor! Fiyatı 100 bin TL’yi buluyor

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Daha bitmeden satılıyor! Fiyatı 100 bin TL’yi buluyor

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki küçük bir atölyede tespihler ince işçilikle şekilleniyor. Oltu taşı, kuka ve fildişi üzerine gümüş ve altın işlemeler yapan ustalar, yarma, çakım, telkâri, oymacılık ve gravür gibi birçok tekniği bir arada kullanıyor. Her bir tanesinde yüzlerce delik açılan tespihlerin fiyatı 50 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor.

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Pelit Meydanı'ndaki atölyelerinde yarma, çakım, nokta işçiliği, telkâri, oymacılık, gravür ve firuze-mercan sanatlarını bir araya getiren ustalar, tasarımına göre yapımı 4 gün ile 1 ay arasında değişen tespihler üretiyor. Fiyatları 50 bin ila 100 bin lira arasında olan tespihler, kimi zaman yapım aşamasındayken alıcı buluyor. Tespihlerin işlenme sürecinde her bir tane üzerinde müşterinin talebine göre 500 ila 900 arasında delik açılıyor. Açılan delikler gümüş veya altın materyallerle tek tek doldurulurken, 33 taneden ve bir imameli bölümden oluşan tespihlerde on binlerce noktada ince işçilik gerçekleştiriliyor. Ustalar, farklı teknikleri bir arada kullanarak her bir tespihi tasarımına ve müşterinin isteğine göre hazırlıyor.

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Foto - Daha bitmeden satılıyor! Fiyatı 100 bin TL’yi buluyor

Tespihlerle 9 yaşından bu yana ilgilendiğini ve yaklaşık 24 yıldır bu alanda çalıştığını belirten 33 yaşındaki Cengizhan Çelik, farklı materyaller üzerinde çeşitli işleme tekniklerini uyguladıklarını ifade ederek, "Tespihin genel olarak yarma, çakım sanatı, firuze sanatı, işte ivory dediğimiz diş tespihler, Oltu taşı, kuka, hepsine gümüş işleme yapıyoruz. Genel olarak gümüş ve altın materyaller olmak başta olmak üzere fildişi, kuka, Oltu taşı, bu materyallere çalışıyoruz. Ortalama tespihin modeline göre bir hafta süren de var, bir ay süren de var, 4 gün süren de var. Biz her iki sanatın da aslında ortak temsilcisiyiz. Yarma sanatını da icra eden birçok ustamız, çakım sanatını da icra eden birçok ustamız var ama ikisini birleştiren şu anda Türkiye'de, hatta dünyada tek atölyeyiz, tek ekibiz. Yapım aşamasında attığımız videolar dâhilinde aynı gece giden ürün bile var daha bitmeden. Yani o gece giden de var. Bittikten sonra görüp o şekilde alanlar da var ama hemen gidiyor genellikle. Yani şöyle söyleyeyim, bunu Türkiye'de değil, dünyada uzaya çıkalım, farklı yaşam formlarını bulup, onlara soralım, şu anda bu iki sanatı aynı anda icra edebilen başka bir temsilci yok şu an" dedi.

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Foto - Daha bitmeden satılıyor! Fiyatı 100 bin TL’yi buluyor

17 yıldır tespih sektöründe çalıştığını belirten 30 yaşındaki Kadir Polat ise, "Şu anda da Cengizhan Çelik ile beraber çalışıyorum. Sanat çeşitliliğimiz birden fazla var. Sanat çeşitliliği sadece nokta işçiliği değil; nokta işçiliği, yarma işçiliği, telkâri sanatı, firuze, mercan sanatı, oymacılık, gravür işçiliği, birçok sanat çeşitliliğimiz mevcut. Ağırlıklı olarak şu an fildişi, yani ivory diye bilinen fildişi üzerinde işleme yapıyoruz. Yarma ve çakım işçiliği, telkâri işçiliği yapıyoruz. Onun dışında Oltu taşı ağırlıklı tespihlerimiz var, kuka tespihlerimiz var.

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Foto - Daha bitmeden satılıyor! Fiyatı 100 bin TL’yi buluyor

Şu an sadece bu üç materyali çalışıyoruz. Gümüş olarak çalışıyoruz, gümüş ve altın olarak çalışıyoruz. Onun dışında materyal çalışmıyoruz şu anda. Şöyle birçok tespih yapım ustası tabii ki var, hepsi kıymetli bizler için ama şu an dediğiniz gibi bulunduğumuz ortam Türkiye'nin en kapsamlı sanat atölyesidir. Yani aynı anda bir ve birden fazla sanatın bir arada bulunduğu atölyedir. Yarma sanatı, telkâri sanatı, nokta sanatı ve bunun gibi birçok sanatın aynı anda döndüğü bir yerdeyiz şu anda ve birçok sanatı kendimiz icra ediyoruz. Baştan sona bütün aşamalarını kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.

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Yorumlar

dfg

kullandıkları fildişi için CITES belgesi var mı????buradan ihbar ediyorum taraf olduğumuz bu şözleşme her türlü hayvan canlı cansız ve ürününün ithalini belge olmadan yapmayı yasaklıyor.belgesiz her gram fildişi kaçak avcılar tarafında hunharca katledilmiş bir hayvanın katledilmesi ile elde edilir...tesbih atelyeleri fildişi tesbihlerle dolu, almayın alırsanız belge sorun katillerin katlettiği kaçak hırsız avcıların ürünleriyle elinize aldığınız tesbihler sizi cehenneme götürecek biletler haline gelmesin...yapanın da satanında alanında elini kana bulandığını unutmayın..HESAP GÜNÜ VAR..UNUTMAYIN.....
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