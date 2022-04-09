Silah kaçakçıları tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi turistik Göcek Mahallesinde silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 7 silah yakalanırken, iki şüpheli tutuklandı.

Silah Kaçakçılığı ve Ticareti ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Göcek Mahallesine il dışından D.G. isimli şahsın silah getireceği ve Göcek Mahallesinde ikamet eden H.Ç. isimli şahıs aracılığı ile satacağı bilgi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilere ikametlerine yapılan operasyonda iki şahıs yakalandı.

Operasyonda 7 adet seri numaraları silinmiş tabanca ve tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.