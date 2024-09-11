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Yaşam Sıla bebek beyin kanaması geçirdi! 4 kişi gözaltında
Yaşam

Sıla bebek beyin kanaması geçirdi! 4 kişi gözaltında

Yeniakit Publisher
2024-09-11 00:59:00 -
Sıla bebek beyin kanaması geçirdi! 4 kişi gözaltında

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan annesi Bakiye Yeniçeri tutuklanırken valilik yeni bir açıklama yaptı.

'Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'Mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu hakkında basın açıklaması' başlığı taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA

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