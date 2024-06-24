Sıkıyorsa Diyarbakır'da da yapın! DEM'li vekiller köprüye LGBT paçavrası astı!
DEM Parti vekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç'teki Atatürk Köprüsü'ne sapkınların paçavrasını astı.
DEM Parti vekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç'teki Atatürk Köprüsü'ne sapkınların paçavrasını astı.
Mardin ve Diyarbakır'da çıkan yangınlar sonucu 15 vatandaşın vefat etmesinin acısı henüz yaşandığı esnada DEM Parti vekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç'teki Atatürk Köprüsü'ne sapkınların paçavrasını astı.
Diyarbakır'da bu tip sapkınlıklara gözü yemeyen DEM'liler İstanbul'da artistlik yapıyor.