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Gündem Sıkıyorsa Diyarbakır'da da yapın! DEM'li vekiller köprüye LGBT paçavrası astı!
Gündem

Sıkıyorsa Diyarbakır'da da yapın! DEM'li vekiller köprüye LGBT paçavrası astı!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 11:12:00 -
Sıkıyorsa Diyarbakır'da da yapın! DEM'li vekiller köprüye LGBT paçavrası astı!

DEM Parti vekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç'teki Atatürk Köprüsü'ne sapkınların paçavrasını astı.

DEM Parti vekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç'teki Atatürk Köprüsü'ne sapkınların paçavrasını astı.
Mardin ve Diyarbakır'da çıkan yangınlar sonucu 15 vatandaşın vefat etmesinin acısı henüz yaşandığı esnada DEM Parti vekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç'teki Atatürk Köprüsü'ne sapkınların paçavrasını astı.
Diyarbakır'da bu tip sapkınlıklara gözü yemeyen DEM'liler İstanbul'da artistlik yapıyor.

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Yorumlar

Mustafa

Onlarada o bayrak yakışır oralarını buralarını bir yerlere dayayıp duruyorlar da

Lbgt nin YIKICI BOLUCU KAOSCU TEROR ORGUTU

OLDUGUNUN VE SIYONIST PKK-FETÖ-DEAS-ISRAIL-DHKPC DEB FARKI OLMADIGININ ACIK YENI BIR DELILIDIR BU
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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