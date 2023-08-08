Şık değil şirk! İmamoğlu genel başkan olmak için çaput bağladı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha öne PKK işareti yaparak gündeme gelen eşi Dilek İmamoğlu ile ağaca çaput bağlayarak dilek diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen İstanbul'a hizmet etmek yerine devamlı şehir dışında olmasıyla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu bu kez de Tunceli'deydi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'ye giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı delege toplamaya çalıştı.
Genel başkan olmak için şirk koştu
Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye geçen İmamoğlu eşiyle birlikte, Pertek Sultan Hıdır Türbesi’nde ağaca çaput bağlayarak dilek diledi.
Rabb'ine dua etmek yerine ağaçtan medet uman İmamoğlu, "Bütün güzel dileklerimizi diledik. İnşallah Allah kabul etsin." diyerek kendisiyle çelişti.
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