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Siyaset Şık değil şirk! İmamoğlu genel başkan olmak için çaput bağladı!
Siyaset

Şık değil şirk! İmamoğlu genel başkan olmak için çaput bağladı!

Yeniakit Publisher
2023-08-08 10:08:00 - 2023-08-08 10:14:53

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha öne PKK işareti yaparak gündeme gelen eşi Dilek İmamoğlu ile ağaca çaput bağlayarak dilek diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen İstanbul'a hizmet etmek yerine devamlı şehir dışında olmasıyla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu bu kez de Tunceli'deydi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'ye giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı delege toplamaya çalıştı.

Genel başkan olmak için şirk koştu

Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye geçen İmamoğlu eşiyle birlikte, Pertek Sultan Hıdır Türbesi’nde ağaca çaput bağlayarak dilek diledi.

Rabb'ine dua etmek yerine ağaçtan medet uman İmamoğlu, "Bütün güzel dileklerimizi diledik. İnşallah Allah kabul etsin." diyerek kendisiyle çelişti.
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Yorumlar

Hakan

Imamopulus'u ne CHP genel merkezi ne Aleviler sever.

hikmet

Muhalefet siralarinda ki gelismeleri izleyenlerin büyük cogunlugu, hatta kendi secmenleri dahi görüyordur diye düsünüyorum. Ne bir Proje var, ne bir yatirim harekete gecirilmis, hicbir heyecan yok, sinerji yok, kendi kendilerine karsi bir tiyatro seyrediyoruz onlar icin "öteki" olanlar. Ya Vallahi cok üzücü bir durum, dogru dürüst bir muhalefetin olmamasi, simdi "E.Imamoglunun" Atatürk´ü kullanmanin disinda, kendilerini "Alevi" diye konumlandiran "Canlarimizin" reylerine göz dikmis durumda. Ne bicim bir partizanlik, hizzibcilik, riyakarlik. Bu gelismerlerden sorumlu olan kiside K.K, bana 80, 90 li yillari 2000 li ilk dönemlerini hatirlatiyor. Ecevit, Demirel, Baykal, bir ara Inönü, ya Adamlar 80 li yaslara gelmisler hicbir siyasi basarilari yok hala o makami mesgul edip secmene karsi terbiyesizce tavirlar sergileyip rey istiyorlardi. Bir de tabii rahmetli Erbakan Hocamiz, Proje üzerine Proje, hersey hayal ile baslar diye nasihatleri yok. Allah Rahmet eylesin.
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