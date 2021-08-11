Siirt’te traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre A.Y. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü A.Y. ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü A.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.