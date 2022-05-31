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Yerel Siirt'te mayın patladı! 2 askerimiz yaralı
Yerel

Siirt'te mayın patladı! 2 askerimiz yaralı

Siirt’tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır 2 askerimiz yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 16:15:00 -
Siirt'te mayın patladı! 2 askerimiz yaralı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köy ile Sarıyaprak köy yoluna bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) timince tespit edildi.

Mayına müdahale sırasında meydana gelen patlamada 1’i ağır 2 asker yaralandı. Yaralılar helikopter ile Siirt’te getirildi.

Yaralı askerlere şifalar dileyen Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Pervari Doğan köy Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını METİ timimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor METİ timindeki 2 arkadaşımız yaralınıyor. Allah Şifalar versin” dedi.

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