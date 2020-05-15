Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?
Halkın sağlığını korumak amacıyla birçok şehirde "maskesiz sokağa çıkma yasağı" uygulaması başlatıldı. Özellikle koronavirüsün yoğun olduğu bölgelerde dikkat edilmesi gereken bu uygulamayı, 4 şehir hayata geçirdi. Peki ama hangi şehirlerde sokağa maskesiz çıkmak yasak? Siirt'te maskesiz sokağa çıkma uygulaması yapılacak mı? Maskesiz sokağa çıkmak, Siirt'te yasak mı? İşte merak edilen son dakika Siirt haberleri...
Sakarya, Kayseri, Burdur ve Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Valilik Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalar ve ilave tedbirler görüşüldü.
"Siirt il genelinde iyiye doğru gidiyoruz. Bu durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli." diyen Atik, vatandaşların kurallara riayet etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Açıklamada, kentte maske takmayla ilgili karar alındığı bildirilerek, "Vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunan alanlara, meydanlara, sokak ve caddelere, iş yerlerine maskesiz çıkmalarına izin verilmeyecektir. Çıkanlar hakkında idari yasal işlem yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iftar ve sahur vakitleri arasında yaya trafiğine kapatılan Güres ve Aydınlar caddelerinin yeniden açılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, kentten Batman ve Diyarbakır'a minibüslerle yapılan seyahatlerin de gerekli önlemler alınarak yapılmasına izin verildiği kaydedildi.
Kaynak:AA