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Aktüel

Siirt’te jandarmanın dikkati olası faciayı önledi

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yoldaki menfez üzerine döşenmiş 2 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:43:36 -
Siirt’te jandarmanın dikkati olası faciayı önledi

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yoldaki menfez üzerine döşenmiş 2 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı mühimmat ele geçirildi. Mayın ve el yapımı patlayıcı, alınan tedbir sonrası imha edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi Doğan köy kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından yoldaki menfez üzerine döşenmiş 2 adet el yapımı patlayıcının ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 27 Mayıs 2020 günü bölücü terör örgütü mensuplarınca güzergahta bulunan yoldaki menfez üzerine yerleştirilen 2 adet uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulunarak patlayıcı madde imha timleri tarafından kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir" denildi.

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