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Yerel Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatıldı
Yerel

Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Siirt'te görev yapan öğretmenin sosyal medya paylaşımı tepkilere neden olunca Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:31:00 -
Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde görev yapan Zeynep Ç., sosyal medya hesabından öğrencileriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Öğrencilerini 'küçük hewaller' olarak niteleyen Zeynep Ç.'nin bu paylaşımı veliler tarafından görüldü.

"Küçük hewalleri minik Kemalist yapayım"

Zeynep Ç.'nin paylaştığı fotoğrafta “Neyse son derse gideyim de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer Kemalist yapayım.” ifadeleri yer alıyordu.

Milli Eğitim soruşturma başlattı

Tepkilere neden paylaşımın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü olaya el koydu.

Yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.

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