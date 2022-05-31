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Yerel Siirt'te FETÖ yapılanması çökertildi
Yerel

Siirt'te FETÖ yapılanması çökertildi

Siirt İstihbarat Şube Müdürlüğünün başarılı çalışmaları PKK terör örgütünün belini kırarken, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:17:00 -
Siirt'te FETÖ yapılanması çökertildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturma dosyaları çerçevesinde; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Planlı operasyonel çalışma çerçevesinde alınan 14 şahsa yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Siirt merkezli Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Van illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahısların tamamı yakalanmış olup, haklarındaki adli işlemler devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 82 bin 700 TL, 250 Amerikan Doları, 2 adet üzerinde geçersiz ibareli 1 Amerikan Doları, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konulmuştur" denildi.

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