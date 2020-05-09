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Aktüel

Siirt’te bir köy karantinaya alındı

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı bir köy, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:07:31 -
Siirt’te bir köy karantinaya alındı

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı bir köy, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyünde korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır” denildi.

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