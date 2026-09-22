Siirt'te 2 yıldır kayıp Mekiye Akyel dosyasında iddianame kabul edildi

Siirt'te boşandıktan bir gün sonra ortadan kaybolan ve iki yıldır kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in dosyasında iddianame kabul edildi. Akyel ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, iddianamenin yeni kabul edildiğini ve taraflarına tebliğ edildiğini söyledi.

Bilbay, sürece ilişkin daha önce Adalet Bakanı tarafından açıklama yapıldığını, ancak o aşamada ağır ceza mahkemesi başkanının iddianameyi henüz kabul etmediğini aktardı.

Kıyafetler tanıklarca teyit edildi, DNA çıkmadı

Bilbay'ın verdiği bilgiye göre 190 metrelik alanda JASAT ekibi arama çalışması yürüttü; aile, bu çalışmalara JAK ekibinin de katılması için daha önce talepte bulunmuştu. Aramalarda, önceden şüpheli olan ve şu an sanık konumuna geçen kişilerin fıstık bahçesinde, Mekiye Akyel'e ait olduğu belirlenen kıyafetlere ulaşıldı.

Kıyafetlerin Akyel'e ait olduğunun tanıklar tarafından teyit edildiğini ve bunun iddianamede kabul gördüğünü anlatan Bilbay, kıyafetlerde Akyel'in DNA'sının çıkmadığını, şikâyeti bir buçuk yıl sonra yaptıklarını ve zaman aşımına uğradığını dile getirdi.

Avukat, dosyadaki baz istasyonu kayıtlarını da hatırlatarak şunları söyledi: "Sanıklar aynı anda Mekiye Akyel'e sinyal veriyor ve telefonları aynı anda kapatıyor. Bu çok önemli bir detay."

"Lütfen ceset bulunmalıdır"

Cesedin hâlâ bulunamadığını vurgulayan Bilbay, "Burada en önemli husus aslında cesedin olmayışı. Ceset olmadığı halde evet iddianame hazırlandı ama burada ceza alacağı anlamına gelmiyor" dedi. Avukat, cesetsiz cinayetlerde emsal karar sayısının çok az olduğunu belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarında yalnızca JASAT'ın görev aldığını söyleyen Bilbay, Gülistan Doku dosyasındaki gibi JAK ekibinin de sürece dahil edilmesini istedi. "Bakın Gülistan Doku'nun da Mekiye Akyel'in de bir daha gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz" diyen avukat, sanıkların şüpheli davranışlarda bulunduğunu ve çelişkili beyanlar verdiğini, buna ilişkin video kayıtlarının ellerinde olduğunu öne sürdü.

Adalet Bakanı'na seslenen Bilbay, bu konudaki destek için teşekkür ederek mahkûmiyet ve kararın kesinleşmesini, verilecek cezanın emsal teşkil etmesini istedi; "Lütfen ceset bulunmalıdır" ifadesini kullandı.

"Bakanımız Akın Gürlek çok güzel bir çalışmaya imza attı. Kendisi faili meçhul cinayetler için bir öncülük yaptı" diyen avukat, yıllar önceki cinayetlerin aydınlatılmaya başlandığını, bir hafta önce bildirimde bulunulan altı cinayetten birinin Mekiye Akyel dosyası olduğunu aktardı. Zaman aşımı tartışmasına değinen Bilbay, bazılarının 10 yıllık zaman aşımı bulunduğunu savunduğunu belirterek "insani suçlarda kesinlikle zaman aşımı olmaz" dedi ve bu şekilde çalışmaların devam etmesini istedi.