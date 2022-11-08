Siirt Üniversitesi personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Siirt Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 08.11.2022-22.11.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

Adayların başvurucu sürecini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) ve Üniversitemiz web sayfası (https://www.siirt.edu.tr) üzerinden takip etmeler gerekmektedir,ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 484 212 1111 dahili 3402/3410 ve 3411 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri başvuru aşamasında istenecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız