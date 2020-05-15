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Siirt Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Atik göreve başladı

Siirt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Vali Ali Fuat Atik görevine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:40:35 -
Siirt Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Atik göreve başladı

Siirt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Vali Ali Fuat Atik görevine başladı.


İçişleri Bakanlığınca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık’ın yerine Siirt Valisi Ali Fuat Atik kayyum olarak atandı. Sabah erken saatlerinde Siirt Belediyesine gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kayyum olarak atanan Vali Ali Fuat Atik saat 13.30 belediye binasına geldi. Vali Atik, basın mensuplarının sorularına, ’Hayırlı olsun’ cevabını verdikten sonra başkanlık makamına geçerek göreve başladı.



Belediyenin girişine dev Türk bayrağı asıldı


Makama geçen Vali Atik gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Siirt Belediye Başkan Vekilliğine başlamış bulunmaktayım. Siirt’imize, bizlere, hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bugüne kadar valiliğimizde uygulamış olduğumuz vatandaş odaklı yönetim anlayışını, hizmet anlayışını belediye teşkilatında da devam ettireceğiz. Belediyemiz devletin belediyesidir. Belediyemizin hizmetlerini halkla buluşturup inşallah sorunsuz bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.

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