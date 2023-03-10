Sihirli formülü açıklandı! İhracatçının zararı telafi edildi

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, kurlarda dengenin korunması ve yüksek faiz kıskacından kurtulmayı amaçlayan para politikalarının ihracatçılara önemli bir destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini açıkladı. Bu desteğin, küresel rekabette ihracatçı firmaların rekabet gücünü olumsuz etkileme riskinin değerlendirildiğini belirten Yakın, hükümetin sihirli bir formülle hem kur/faiz dengesini koruduğunu hem de ihracatçının zararını telafi ederek ihracatı desteklediğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı’na ziyaret…

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Başkan Yardımcısı Ayhan Güner ve Yönetim Kurulu üyeleri Murad Köşker ile Hüseyin Şaşmaz, mücevher sektörü ve ihracattaki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere Ticaret Bakan Yardımcıları Rıza Tuna Turagay ve Özgür Volkan Ağar’ı ziyaret ettiler. Ziyarette mücevher ihracatçılarının, geçtiğimiz dönemde alınan ihracat bedellerinin en az yüzde 40’ının TL olarak tutulması uygulamasına, küresel rekabetteki etkilerine rağmen destek verdiklerini ve bu desteğin devam edeceğini belirttiler. Hükümetin de ihracatı arttırmak ve döviz girişini yükseltmenin öneminin farkında olduğunu belirten Yakın; “Bu nedenle ihracatın artmasını ve ihracatçı firmaların rekabetçiliğini yükseltmek amacıyla çıkarılan yen tebliğ bu anlamda hem ihracatçının mağduriyetini gidermekte hem de ihracatı teşvik ederek Türk Lirası’nın güçlenmesini sağlamaktadır” dedi.

Tebliğ ne diyor?

Tebliğe göre ihracat bedeli dövizin en az yüzde 40’ının, Merkez Bankası’nın açıkladığı kur üzerinden bankalara satışı sırasında, dövizin TL karşılığı ile 3 ay boyunca döviz almama taahhüdü vermeleri şartıyla ihracatçı firmalara yüzde 2 destek payı ödenecek.

Verilen yüzde 2’lik destekle ihracatçının serbest piyasadan alım yaptığı zaman karşı karşıya kaldığı parite farkı zararı telafi edilirken bir yandan da firmaların daha çok ihracat yapması desteklenecek.

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