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Kadın - Aile Şıhıl mahşi tarifi, nasıl yapılır? Kolay şıhıl mahşi tarifi
Kadın - Aile

Şıhıl mahşi tarifi, nasıl yapılır? Kolay şıhıl mahşi tarifi

Hatay’da yapılan bu dolma, dolmaların şahı olarak adlandırılır.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:11:00 - 2021-11-15 23:14:12
Şıhıl mahşi tarifi, nasıl yapılır? Kolay şıhıl mahşi tarifi

Şıhıl Mahşi için Malzemeler

  • 1 kilogram kabak
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet soğan (yemeklik doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 500 gram dana kıyma
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 avuç doğranmış maydanoz

Salçalı Naneli Su İçin:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri İçin:

  • 1 su bardağı çırpılmış yoğurt

Yapılışı

Kabakları yıkayıp çatal yardımıyla dışına şekil verin ve kabakları ikiye bölüp içlerini alın. İçlerini bir kenarda daha sonra üzerine koymak için saklayın. Kabakları kızgın sıvı yağda hafif yumuşayana kadar kızartın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin. Domates salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve kıymayı ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kıyma, suyunu çekip kavrulunca nohutu da ekleyin. Son olarak doğranmış maydanozu ekleyip ocaktan alın. Kabakların içerisine kıymalı harcı doldurun ve kabak içinden üzerine bir parça koyun. Isıya dayanıklı kaba dizdiğiniz kabakların üzerine salçalı, naneli su ekleyin ve 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Servis ederken çırpılmış yoğurt ve salçalı sudan gezdirin. Afiyet olsun.

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