SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

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Trollerin 'maliye bakanı' adayı, 'kerameti kendinden menkul' olan Özgür Demirtaş, Türkiye'nin savunma sanayisini yine üstü örtülü bir şekilde hedef aldı.

Her şeye bir yorumu olan ancak Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretimlerinden 'bihaber' kalan Özgür Demirtaş, Kuzey Kore'yi örnek göstererek "güçlü bir ekonomi olmazsa güçlü bir ordu olamayacağı" tezini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

Türkiye'nin SİHA teknolojisine direk dil uzatamadığı için üstü kapalı savunma sanayisini eleştiren ve muhalefet yapmak için kullanan Özgür Demirtaş, Sovyetler Birliği'nden kalma silahlarla beraber Çin'in silah desteğini aldığı Kuzey Kore'nin "en iyi silahlarını, en iyi bombalarını, en iyi uçaklarını" yaptığını sanma cehaletini göstermesi pek şaşırtmadı.

SİHA'ları görmezden geldi, 'diktatörlük' üzerinde mesaj verdi

Türkiye savunma sanayiindeki şahlanışını görmeyen Özgür Demirtaş, SİHA ihracatına da takdir edecek bir yorumda bulunmadı. Polonya'ya 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satışı gerçekleştiren Türkiye'nin hem üretim hem de ihracattaki başarısına yorum yapmaması manidar bulundu.

SİHA başarısına tek kelime etmeyen Demirtaş'ın savunma sanayii konusunda yaptığı paylaşımlar, sözde 'prof'un asıl derdinin üretim olmadığını gözler önüne serdi.

İşte Demirtaş'ın o hazımsız tweetleri:

"Dünya’nın en iyi silahlarını, en iyi bombalarını, en iyi uçaklarını yapmak:

TEK BAŞINA yeterli olsa:

Kuzey Kore SEFİL olmazdı.

SEFİL...

Güçlü Ordu, (eğer güçlü Ekonomi yoksa) olsa olsa Kuzey Kore Diktatörünün kendi halkının saç traşını denetlemesine yeter...

Güçlü Ordu Güçlü ekonomi ile birleşirse o zaman caydırıcı olur. O zaman GÜÇ olunur..."

Hazımsız 'Prof', soğal gaz rezervini ise "çikolata" ile kıyaslamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de doğal gaz rezervini müjdelemesinin ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş büyük tepki çeken bir mesaj yayınlamıştı. Hazımsızlığını 'damak çikolata' ile gidermeye çalışan Demirtaş, Venezuela’nın ekonomisi üzerinden örnek vererek sondaj çalışmalarını küçümsemişti.