Cevap vermek yerine laf salatası yaptı! Tacizle suçlanan Barış Pehlivan boş konuştu

Sol camianın her fırsatta ahlak dersi vermeye kalkan isimlerinden biri olan Barış Pehlivan’ın adı adli bir skandalla çalkalanıyor. Eski sevgilisine tacize varacak eylemlerde bulunduğu ve hakkında suç duyurusunda bulunulan, ancak telefonunun şifresini vermediği için paçayı sıyıran Pehlivan, köşeye sıkışınca hamaset yapmaya başladı.

BELGELER KARŞISINDA TEK KELİME EDEMEDİ

Hakkındaki iddialar sonrası kamuoyuna bir açıklama yapmak zorunda kalan Pehlivan, ileri sürülen olayların hiçbirine mantıklı ve hukuki bir cevap veremedi. Eski sevgilisiyle yaşadıkları ve uyguladığı psikolojik baskılar iddiaları hakkında konuşmak yerine, bu rezaleti temizlemek yerine konuyu tamamen siyasi bir zemine çekmeye kalkıştı.

MAĞDURİYET EDEBİYATI VE İÇİ BOŞ MEYDAN OKUMA

Pehlivan, “Beni susturmaya çalışıyorlar”, “Korkutamazsınız” gibi içi boş, ajitasyon dolu sloganların arkasına sığındı. Kamuoyunun “Taciz iddiaları doğru mu, mesajları siz mi attınız?” sorularını cevapsız bırakan muhalif yazar, meseleyi “tetikçilerin operasyonu” olarak nitelendirerek komik bir meydan okuma tiyatrosuna soyundu.

SOL CAMİA ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Her kadın hakları meselesinde mangalda kül bırakmayan solak medyanın ve muhalif çevrelerin, kendi içlerinden çıkan bu taciz iddiası skandalı karşısında kafasını kuma gömmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kendi mahallelerinden bir isim suçlanınca "üç maymunu" oynayan fondaş medyanın bu riyakâr tutumu, Barış Pehlivan’ın hamasi savunmalarıyla birleşince takkenin düşüp kelin göründüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.