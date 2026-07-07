İBB'nin yıllardır tamamlayamadığı proje İstanbul’a 244 milyon dolara patladı!

İBB yönetiminin yıllardır tamamlayamadığı Kağıthane-Sefaköy İçme Suyu Tüneli'ndeki gecikmenin İstanbul'a 244 milyon dolarlık ek maliyet oluşturduğu bildirildi. Tamamlanacağı yönündeki açıklamalara rağmen 40 ayı aşan projede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yıllardır tamamlayamadığı Kağıthane-Sefaköy İçme Suyu Tüneli, İstanbul’a 244 milyon dolarlık ek yük çıkarttı. Şubat 2023’te bitirilmesi gereken proje, üzerinden 40 ay geçmesine rağmen tamamlanamadı. Gecikmenin faturası ise 244 milyon dolara ulaştı. Eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde planlanan, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın su ihtiyacını karşılayacak ve günlük 1 milyon 500 bin metreküp su taşınacak yatırım, yönetim zaafı ve plansızlık nedeniyle hem gecikti hem de maliyeti katlanarak arttı.

2,4 KAT DAHA PAHALI HÂLE GELDİ

Kağıthane-Sefaköy İçme Suyu Tüneli, Melen suyunun İstanbul’un batısına ulaştırılması amacıyla 2018 yılında 872 milyon TL bedelle ihale edildi. O günkü kurla yaklaşık 172 milyon dolara karşılık gelen projenin sözleşmeye göre 3 Şubat 2023’te tamamlanması gerekiyordu. Ancak aradan geçen 40 aya rağmen proje bitirilemedi. 2026 Yılı Yatırım Programı’nda projenin toplam maliyeti 19 milyar 360 milyon TL’ye yükseldi. Güncel kurla yaklaşık 416 milyon dolara ulaşan yatırımın maliyeti, böylece 244 milyon dolar arttı. Zamanında tamamlanması hâlinde 172 milyon dolara mal olacak proje, gecikmeler nedeniyle yaklaşık 2,4 kat daha pahalı hâle geldi.

BİTTİ, BİTECEK, BİTMEK ÜZERE!

İBB yönetimi, geciken projeyle ilgili peş peşe “Tamamlanmak üzere”, “Sona gelindi” ve “Çalışmalar sürüyor” açıklamaları yaptı. Ekim 2024’te kamuoyuna yapılan duyuruda projenin yüzde 97 seviyesine ulaştığını savunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “397 metrelik tünel kaldı. Zor kısmı geride bıraktık” dedi. Ancak o açıklamanın üzerinden yaklaşık 640 gün geçmesine rağmen proje yine hizmete alınamadı. Defalarca bitiş mesajı verilmesine rağmen Melen suyu, İstanbul’un batısına ulaştırılamadı. Gecikmenin maliyeti ise her geçen gün büyüyerek İstanbullunun sırtına yüklendi.

ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR

İstanbul’da nüfusun yaklaşık üçte ikisi Avrupa Yakası’nda yaşarken, su kaynaklarının yaklaşık üçte ikisi ise Asya Yakası’nda bulunuyor. Bu dengesizlik nedeniyle iki yaka arasındaki içme suyu entegrasyonu yıllar önce stratejik bir ihtiyaç olarak planlandı. Kadir Topbaş döneminde Melen suyunun Avrupa Yakası’nın batısına kesintisiz ulaştırılması amacıyla Kağıthane-Sefaköy İçme Suyu Tüneli projelendirilerek çalışmalara başlandı. Ancak kritik öneme sahip proje, CHP yönetimindeki İBB döneminde planlanan takvimin çok gerisinde kaldı. Yıllar önce çözülmesi hedeflenen altyapı yatırımı tamamlanamayınca hem İstanbul’un su iletim planı aksadı hem de gecikmenin faturası yüz milyonlarca dolarlık kamu zararına dönüştü.