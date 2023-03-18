SİHA’lar Mali’de görücüye çıktı

Afrika ülkesi Mali’de darbe ile yönetimi ele alan askeri yönetim, Türkiye ve Rusya’dan yeni satın aldığı yeni hava araçlarını sergiledi.

AFP’nin haberine göre, Mali cuntası lideri Albay Assimi Goita, Hava Kuvvetleri Komutanı General Alou Boi Diarra’nın yanı sıra Rus ve Türk diplomatların katılımıyla Rusya’dan ve Türkiye’den satın alınan hava araçları Bamako Havalimanında sergilendi. Törene Türkiye’nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart da katılırken, Türk üretimi SİHA’ları görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Mali Hava Kuvvetleri Komutanı General Alou Boi Diarra, yaklaşık olarak 20 savaş uçağı ve bir düzine Bayraktar TB2 SİHA’sı teslim aldıklarını söyledi. Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde, askeri cuntanın Rusya’dan eğitim ve saldırı amaçlı da kullanabilen Albatros L-39 ve Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın aldığı görülüyor.

Bayraktar SİHA tespit edecek biz vuracağız

Mali Savunma Bakanı Sadio Camara, Bayraktar TB2’nin keşif yetenekleriyle birlikte topçu ve hava saldırılarında hedefleri daha da isabetli vurabileceklerini belirtti.

Fransa’nın Mali’den çekilmesi sonrasında faaliyetleri artan silahlı gruplara karşı savaş veren yönetim, geçen yıl da Rusya’dan ve Türkiye’den hava araçları teslim almıştı. Mali’nin son olarak şubat ayında Türkiye’den Bayraktar TB2 aldığı biliniyordu. Cuntanın envanterinde en az 8 Bayraktar TB2 olduğu ve bu sayının ilerleyen dönemde artacağı ifade ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO