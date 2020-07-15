Sigortasız çalışma nasıl kanıtlanır? Sigortasız çalıştırılan işçiler kıdem tazminatı almak için araştırmalarda bulunuyor. Bunun için bir ya da birkaç evrak ile şikayette bulunmak yeterli olacaktır. Peki ama şikayet etmek için hangi evraklar gerekiyor? Bir iş yerinde sigortasız olarak çalıştırıldığının ispatı nasıl yapılır? Sigortasız çalışan kişi kıdem tazminatı alır mı? İşte detaylar..