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Ekonomi

Sigortasız çalışma nasıl kanıtlanır?

Sigortasız çalışma nasıl kanıtlanır? Sigortasız çalıştırılan işçiler kıdem tazminatı almak için araştırmalarda bulunuyor. Bunun için bir ya da birkaç evrak ile şikayette bulunmak yeterli olacaktır. Peki ama şikayet etmek için hangi evraklar gerekiyor? Bir iş yerinde sigortasız olarak çalıştırıldığının ispatı nasıl yapılır? Sigortasız çalışan kişi kıdem tazminatı alır mı? İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2020-07-15 18:20:00 -
Sigortasız çalışma nasıl kanıtlanır?

Sigortasız işçi çalıştırma ihbar yöntemi olarak SGK’nın Alo 170 işçi şikayet hattını kullanabilirsiniz.

Sigortasız çalışma nasıl kanıtlanır?

Bununla ilgili düzenlemeler de mevcuttur. SSK’sız işçi çalıştırma konusunda bir ihbarda bulunduktan sonra bu durumu kanıtlayabilmek için aşağıdaki durumlar delil olarak kullanılabilmektedir:

  • İş yerinde fiilen çalışıldığına tanıklık edebilecek bir şahit göstermek
  • İş yerinden bir maaş bordrosu ya da dekont gibi maaş alındığına dair bir belgenin bulunması
  • İş yerinde çalışma kaydının olduğu kamera kayıtları
  • İş yerinden alınan herhangi bir kargo ya da posta gibi hizmetlerin dekontu

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