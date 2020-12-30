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Gündem Sigorta şirketinden vatandaşlara 'kumar' daveti!
Gündem

Sigorta şirketinden vatandaşlara 'kumar' daveti!

İlahiyatçılar yaklaşan 31 Aralık tarihine dikkat çekerek 'milli' piyango kumardır' uyarısı yaparken, sigorta şirketlerinin ise yılbaşına özel 'piyango' kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:13:00 -
Sigorta şirketinden vatandaşlara 'kumar' daveti!

'Milli' piyango çekilişine sayılı günler kala İlahiyatçı uzman isimler Müslümanları piyango bileti hususunda uyarıyor.

'Harama helal diyen dinden çıkar'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı da piayango biletine para harcamanın haram olduğu uyarısını yaparak, şunları söyledi:

"Kumarın başına 'Milli' ifadesini koymuşuz. Bu 'Milli' kelimesinin derhal kaldırılması gerekir. 'Milli' kumar olur mu? 'Milli' piyango denilen illet Türkiye’de bir açmaz haline geldi. Ezan okunurken metrelerce kuyruğa girmiş, camiye gideceğine 'Milli' piyango sırasında. Şurası çok önemli: Harama helal dersen dinden çıkarsın. Ayrıca helalden kazanılan harama, haramdan kazanılan da helale gitmez."

Firmalar piyango biletini kampanya olarak kullanıyor!

Yapılan tüm bu uyarılara rağmen Sigortam Net adlı şirket tarafından piyango biletinin yılbaşı kampanyası olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Sigortam Net, Aralık ayı boyunca vatandaşların cep telefonlarına şu mesajı gönderdi:

"Büyük ikramiye seni bekliyor! Kasko veya Sağlık Sigortanı Sigortam.net'ten en iyi fiyat garantisi ile al, Milli piyango yılbaşı çeyrek bileti senin olsun."

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