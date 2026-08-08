Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

Sigortacılık sektörünün güncel sorunları ve yeni uygulamaları SEDDK’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetlerinin bir araya geldiği toplantıda, sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerini ilgilendiren sektörel konuların yanı sıra Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (DDAS) görüşüldü.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, SEDDK'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında, sigorta acentelerinin sektörün gelişimindeki rolü ve önemi, dijitalleşmenin sektöre yansımaları, acenteler arası haksız rekabetin önlenmesi ile sahadan gelen talepler ele alındı.

Bu kapsamda, bir süre önce yetkisiz acentelik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik geliştirilen teknolojik çözümler ile düzenleyici tedbirler de gözden geçirildi.

Sigorta eksperleri gündemi dahilinde ise eksperlerin bağımsızlığının güçlendirilmesi ve hasar süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla 1 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Akıllı Eksper Atama Sisteminin ilk sonuçlarının yanı sıra eksperlerin güncel meseleleri ele alındı.

Toplantının devamında, DDAS'ın KOBİ'lere tahsilat riski çözümü ile finansmana erişim imkanı ve kolaylığı sağlayacak şekilde uçtan uca yeniden yapılandırılması konusunda SEDDK'nin hazırladığı iş planı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.