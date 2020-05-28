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Aktüel

Sigorta öncesi doğum borçlanması yapılabilir mi?

Okuyucularımız soruyor, Emeklilik ve Sosyal Güvenlik ile ilgili her soruyu Murat Özdamar sizin için cevaplıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:13:00 - 2020-05-28 11:28:31
Sigorta öncesi doğum borçlanması yapılabilir mi?

¥ Soru: Annemin 1985, 1991, 1993, 1995, 1999 ve 2005 yıllarında toplam 6 doğumu var. İlk defa 8.4.2006 tarihinde SSK sigortalısı oldu ve SSK 12.10.2006 tarihinde sona erdi. Daha sonra 10.5.2012 tarihinde Bağ-Kur sigortalısı oldu. Halen prim ödemekte. Kardeşimin birisi yüzde 90 engellidir. Annem borçlanma yapabilir mi, Bağ-Kur emeklisi olması mı yoksa primleri geri alması mı uygun olur? Taha Y.

Sigorta öncesi doğum borçlanılamaz

¥ Cevap: Yasa gereği, ilk defa sigortalı olunan tarih öncesi için doğum borçlanması mümkün değil. Dolayısıyla annenizin doğum borçlanma hakkı yok. Bakıma muhtaç malul çocuğu olan kadınlara 1.10.2008 sonrasından başlamak üzere primlerine dörtte bir ilave yapılıyor. Bu haktan yararlanmak için SGK’ya malul çocuk kaydı yaptırmanız gerekiyor. Annenizin böyle bir başvurusu olursa ve çocuğun da bakıma muhtaç malul olduğuna karar verilirse an itibariyle yaklaşık 8 yıl olan Bağ-Kur primi 10 yıl olacaktır. Bu durumda anneniz yaklaşık 4 sene daha prim ödeyince ilave primlerle birlikte emekli olma hakkını kazanacak. En düşük emekli maaşının 1.500 TL olarak ödendiğini düşündüğümüzde annenizin bakıma muhtaç kaydı yaptırması ve yaklaşık dört sene daha prim ödeyip emekli olması menfaatine olacaktır.

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