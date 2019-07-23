Sigorta öncesi doğum borçlandırılmaz

Soru: Ben 1972 doğumluyum. 1993 yılından SSK girişim var. 3140 gün SSK, 930 gün Bağ-Kur prim ödemem bulunuyor. İki çocuğum için ne kadar prim daha ödersem emekli olurum. Gonca U.

Cevap: Sigortalılık başlangıcınız 23.5.1993 ve öncesi ise 5600 gün primle 49 yaşında, sonra ise 5675 gün primle 50 yaşında emekli olursunuz. Ayrıca 3600 gün primle de 58 yaşında emekli olmanız mümkün. Sigortadan sonraki doğumlar için primi ödenmemiş iki yıllık süreleri için doğum borçlanması yapabilirsiniz. Eğer son sigortanız Bağ-Kur ise önce SSK’lı işe girip ardından borçlanma işlemlerini başlatınız.