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Ekonomi

Sigorta Haftası mayısın son haftası değil 7-11 Eylül'de kutlanacak

TSB: - "Bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle sosyal hayatı yeniden düzenleyen önlemlerin alınması ve kamuoyu gündeminin bu konuya yoğunlaşması, tüm paydaşlarımızı bir araya getireceğimiz etkinliklerin yapılmasına da engel teşkil etmektedir" - "Salgındaki olumlu gelişmeler doğrultusunda etkinliklerin dijital platformlar yerine bir araya gelinerek yapılma ihtimali göz önünde bulundurularak, Sigortacılık Genel Müdürlüğünün de uygunluğu ile 'Sigorta Haftası'nın 7-11 Eylül 2020 tarihlerinde kutlanmasına karar verilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:53:19 -
Sigorta Haftası mayısın son haftası değil 7-11 Eylül'de kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği'nce (TSB) her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası'nın Kovid-19 önlemleri nedeniyle 7-11 Eylül 2020'de kutlanmasına karar verildiği bildirildi.

TSB'den yapılan açıklamada, her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü desteği ile birlik ve diğer tüm paydaşlarca çeşitli etkinlikler düzenlendiği, sigorta bilincini ve farkındalığını artırmak üzere aktiviteler yapıldığı, sektörün sorunlarının gündeme getirilerek çözüm arandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Türkiye Sigorta Birliği'nin, Sigorta Haftası’na ve bu haftayı hep birlikte kutlamaya büyük önem verildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle sosyal hayatı yeniden düzenleyen önlemlerin alınması ve kamuoyu gündeminin bu konuya yoğunlaşması, tüm paydaşlarımızı bir araya getireceğimiz etkinliklerin yapılmasına da engel teşkil etmektedir. Bu kapsamda salgındaki olumlu gelişmeler doğrultusunda etkinliklerin dijital platformlar yerine bir araya gelinerek yapılma ihtimali göz önünde bulundurularak, Sigortacılık Genel Müdürlüğünün de uygunluğu ile 'Sigorta Haftası'nın 7-11 Eylül 2020 tarihlerinde kutlanmasına karar verilmiştir. Haftaya ilişkin planlamalar ayrıca duyurulacaktır."


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