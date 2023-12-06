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Dünya Signa iflas etti! İflası Avrupa bankalarının kredi kalitesini vurdu! Alman iştirakleri de iflas başvurusunda bulundu
Dünya

Signa iflas etti! İflası Avrupa bankalarının kredi kalitesini vurdu! Alman iştirakleri de iflas başvurusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2023-12-06 20:14:00 - 2023-12-06 20:16:03
Signa iflas etti! İflası Avrupa bankalarının kredi kalitesini vurdu! Alman iştirakleri de iflas başvurusunda bulundu

Küresel ekonomik kriz birçok şirketin iflas etmesine sebep olurken Signa'nın iflası sonrası kötü bir haber daha çok geçmeden geldi. Alman iştirakleri de iflas ettiğini kamuoyu ile paylaştı.

Avrupa'nın önde gelen emlak ve perakende holdinglerinden Signa'nın iflası, Moody's tarafından Avusturya, Almanya ve İsviçre'deki bazı bankaların kredibilitesi ve karları üzerinde olumsuz bir etki olarak tanımlandı. Avusturyalı işadamı Rene Benko tarafından yönetilen ve New York'taki Chrysler Binası'nın sahibi olarak bilinen Signa'nın çöküşü, Avrupa'daki emlak krizinde önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Moody's bugün yayınladığı bir raporda Signa'nın iş yapısını "opak ve karmaşık" olarak nitelendirdi ancak grubun banka kredilerinin çoğunun teminatlı olduğunu kaydetti. Bu güvence, iflasın etkisini bir ölçüde hafifletebilir. Bununla birlikte Moody's, kredi teminatı olarak rehin verilen varlıkların değerlerinin düşmesinin risklerin arttığına işaret ettiğini ve bankalar temerrüde düşen kredileri kurtarmaya çalışırken daha büyük kayıplara yol açabileceğini belirtiyor.

Rapor, bu yılın dördüncü çeyreği için takipteki kredilerde ve risk maliyetlerinde bir artış öngörüyor. Bu öngörü, Avrupa Merkez Bankası'nın, uzun bir süre zorluklarla karşılaşması beklenen Euro Bölgesi'nin gerileyen ticari emlak piyasasına ilişkin endişeleriyle de örtüşüyor. ECB, bu durumun sektörde yer alan finansal kurumlar ve yatırımcılar için önemli riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de çok sayıda önemli proje ve büyük mağazayı da bünyesinde barındıran Signa'nın iflası, Avrupa emlak piyasasında yaşanan bir dizi gerilemenin sonuncusu oldu ve sektörde süregelen mali zorlukların altını çizdi. Reuters

Signa'nın diğer Alman iştirakleri de iflas başvurusunda bulundu

Avusturyalı yatırımcı René Benko'nun zor durumdaki emlak ve perakende grubu Signa'nın Almanya'daki iki iştiraki daha iflas başvurusunda bulundu. Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Frankfurt/Main merkezli Signa Financial Services GmbH ve Münih merkezli Signa REM Germany Rent GmbH, Çarşamba günü Berlin-Charlottenburg bölge mahkemesine ilgili başvuruları sundu. Berlin merkezli avukat Torsten Martini her iki davada da geçici iflas yöneticisi olarak atandı.
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Ana şirket Signa Holding daha önce borçlunun elinde yeniden yapılanma işlemleri için başvuruda bulunmuştu. Emlak ve perakende grubu, birkaç yüz ayrı şirketten oluşan karmaşık bir şirketler ağından oluşmaktadır.

 

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