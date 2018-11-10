Sığınmacı düşmanı Alman siyasetçiden rüşvet skandalı

Almanya’da sınırdaki sığınmacılara ateş açılamasını isteyen ırkçı AfD partisinin Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch, bu sefer de rüşvet skandalıyla gündeme geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Müslüman ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch,Berlin Adalet Kasasına 5000 Euro ödeyerek hakkında açılan davayı kapattırmakla suçlanıyor.

Arka planda eşiyle birlikte yürüttüğü vakıf var

Storch’a Alman SPIEGEL gazetesinin elde ettiği bilgiler sebebiyle ‘tevkifat ve zimmete para geçirme’ suçlamaları yöneltiliyor.

Suçlamaların arka planında Storch’un eşiyle beraber yürüttüğü ‘Sivil Birliktelik’ vakfı var. Beatrix von Storch’un parti içindeki kampanyalarına destek vermek amaçlı kurulan vakıf, Storch’un rüşvet alması sebebiyle kapatılmakla karşı karşıya.

Daha önce bağış paralarıyla külçe altın almıştı

Beatrix von Storch’a para aklama ve rüşvet suçundan yöneltilen bu suçlama ilk değil. Daha önce de dernek üyelerinin bağış paralarıyla bir külçe altın aldığı ortaya çıkmıştı. 83 bin Euro değerinde olan altın külçesi Alman medyasında çok konuşulmuştu. Alman yasaları dernek harcamalarının sadece ‘derneğın kuruluş amaçları doğrultusunda’ olduğu takdirde onaylanıyor.