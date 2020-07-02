Siğil neden olur? Siğil bulaşıcı mıdır?

Cildin üst tabakasında ortaya çıkan iyi huylu tümöre siğil denir. En yaygın görülen cilt hastalıkları arasında yer alan siğil, kısaca HPV olarak adlandırılan insan papilloma virüslerinin neden olduğu küçük şişkinliklerdir. Uzmanlar, siğillerin bağışıklık sisteminin zayıf olduğu kişilerde daha sık görüldüğünü vurgulamaktadır.

Siğil bulaşıcı mıdır?

Siğillere neden olan 100'ü aşkın virüs vardır. Çoğu zaman zararsız olan ve estetik görüntüyü bozan siğiller çabuk çoğalır ve son derece bulaşıcıdır. Yayılmaya meyilli bu virüsler, en çok el ve ayaklarda görülür. Siğiller doğrudan kişiden kişiye bulaşabildiği gibi, bazen de dolaylı olarak havlu veya traş makinesi gibi nesne yoluyla da bulaşabilmektedir.

Siğil belirtileri nelerdir?

Siğilin en yaygın görülen belirtisi, ciltte oluşan kabarıklardır. Genellikle kahverengi tonlarında kendini gösteren bu kabarıklar, farklı boyutlarda ortaya çıkabilir. Ayak tabanında yerleşen siğiller ise daha çok nasır şeklinde ağrılı sertlik şeklinde oluşmaktadır.

Siğil sorununa birebir gelen 2 doğal yöntem

- Karbonat ve hindistan cevizi suyu karışımı

Karbonat ve hindistan cevizi suyu karışımı, antiviral özelliğe sahiptir. Ölü hücreleri yok eder. 1 çorba kaşığı karbonat 15 gram hindistan cevizi suyu kremsi bir hal alana kadar karıştırılır. Krem siğilin üzerine sürülür ve yaklaşık 5 dakika o bölgeye masaj yapılır. 30 dakika beklettikten sonra yıkanır. Siğil geçene kadar her gün uygulanabilir.

- Sarımsak limon suyu karışımı

Sarımsak antiviral etkiye sahiptir. Limon ile karıştırıldığında ise siğillerin yayılmasını önler. Ayrıca siğilleri kurutur ve yok eder. 1 diş sarımsak ezilir ve limon suyu ile karıştırılır. Siğil üzerine uygulanır ve 40 dakika bekletilir. Ardından suyla yıkanır. Bu yöntem, siğiller geçene kadar her gün uygulanmalıdır.