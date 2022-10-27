Sigarayı bırakmak için en iyi yaş belirlendi

Araştırmada sigarayı ileri yaşlarda bırakanların da önemli faydalar gördüğü ama ölüm oranlarının 35'ten önce bırakanları geçtiği tespit edildi.

Örneğin, 35 ila 44 yaşında sigarayı bırakanların akciğer kanseri veya kalp hastalığı gibi sigarayla ilişkilendirilen herhangi bir nedenden dolayı ölme ihtimalinin hiç sigara içmeyenlere kıyasla yüzde 21 daha yüksek olduğu saptandı.

45 ila 54 yaşında bırakanlar arasındaki ölüm oranlarıysa yüzde 47 daha yüksekti.

Hakemli bilimsel dergi AMA Network Open'da yayımlanan makalede şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle genç yaşlarda sigarayı bırakmak, sigara içmeye devam etmekle ilişkili aşırı ölüm oranlarında kayda değer düşüşlerle ilişkilendirildi."

Çalışmada bireylerin sigarayı bırakmasının üzerinden ne kadar çok zaman geçmişse, ölüm oranlarının hiç içmeyenlerinkine o kadar yakın olduğu sonucuna varıldı.

Öte yandan araştırmacıların vurguladığı bir nokta var. Buna göre bulgular 35 yaşından sonra sigarayı bırakmanın bir şey değiştirmeyeceği anlamına gelmiyor. Zira daha ileri yaşlarda bırakmak da ölüm riskini azaltıyor.

Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'da görev alan Fahri Profesör John P. Pierce, bulguların gençleri sigarayı bırakmaları için teşvik edebileceğini belirtti.

Çalışmaya dahil olmayan ve bulguları yazdığı bir makalede yorumlayan Pierce, "Sigara içen gençlerin, 'Şu anda sigarayı bırakmaya ihtiyacım yok' diye düşünmemesi gerekiyor. Çalışma, 35 yaşından önce sigarayı bırakmak için hedef belirlemelerini sağlayacak verileri sunuyor" dedi.

Independent Türkçe, Livescience, JAMA Network