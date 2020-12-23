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Gündem "Sigaraya özendiren" ünlülere geçit vermiyordu... Ünlü Prof. hayatını kaybetti
Gündem

"Sigaraya özendiren" ünlülere geçit vermiyordu... Ünlü Prof. hayatını kaybetti

Gençleri sigaraya özendirecek filmlerde, reklamlarda ve kliplerde oynayan ünlülere açtığı suç duyurularıyla gündeme gelen, çevreci tutumuyla ön plana çıkan Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:00:00 - 2020-12-23 10:06:37
"Sigaraya özendiren" ünlülere geçit vermiyordu... Ünlü Prof. hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan 70 yaşındaki Prof. Dr. Orhan Kural, 28 Kasım’da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

9 Aralık’tan beri yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kural'dan kötü haber geldi.

Kural, yapılan tüm müdahalelere rağmen koronavirüse yenik düştü.

Orhan Kural, rol aldıkları projelerde sigaraya özendirecek eylemlerde bulunan ünlülerle yaşadığı polemiklerle gündeme geliyordu. Özellikle Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra ikili arasındaki polemik basında geniş yer bulmuştu.

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