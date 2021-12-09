Sigaraya bir zam daha
Philip Morris ve JTİ Grubu'ndakilerin ardından şimdi de TT grubu sigaralara zam geldi.
Sigara fiyatlarında peş peşe zam haberleri geliyor. Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zammın ardından, JTİ Grubu'ndaki sigara markalarına da zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TT grubu sigaralara da zam geldiğini duyurdu. Aybaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sigara zammı devam ediyor" ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşımın ardından TT sigara fiyat listesi ve TT sigara markaları hakkında yapılan aramalar arttı.
İşte TT sigara fiyat listesi ve TT sigara markaları: