  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Sigarada ÖTV artışı

Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:43:44 -
Sigarada ÖTV artışı

Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında yapılan değişiklik ile sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17’lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 9,13 liraya yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı