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Yerel Sigara vermeyen market çalışanına saldırdı
Yerel

Sigara vermeyen market çalışanına saldırdı

Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yarı ücretini verip sigara almak istedi. Öğrenci, isteği reddedilince market çalışanına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 16:13:00 - 2022-03-23 16:59:04

Karabük’te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yarı ücretini verip sigara almak isteğini kabul etmeyen market çalışanına saldırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüzüncü Yıl Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi iddiaya göre yarı ücretini verip sigara almak istedi. Market çalışanı bunu kabul etmeyince tartışma çıktı.

Market çalışanına saldırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı uyruklu öğrenci market çalışanına saldırdı. Müşterilerin ayıramadığı kavga bir süre sonra kendiliğinden sona erdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu öğrenciyi polis merkezine, elinden yaralanan market çalışanı ise hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

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