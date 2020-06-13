Sigara, kanser hücrelerini beyne taşıyor

Sigarada bulunan nikotin, vücuttaki akciğer kanser hücrelerinin beyne geçişini kolaylaştırıyor.

Türkiye’de ve dünyada sık görülen akciğer kanserinin en büyük risk faktörü sigara. Araştırmalara göre, nikotin, vücuttaki akciğer kanser hücrelerinin beyne geçişini kolaylaştırıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, akciğer kanserinin en büyük risk faktörünün sigara olduğunu ve sigaranın yaklaşık 7 bin kimyasal madde içerdiğini belirtti. Sigara içindeki maddelerin az 70’inin kanserojen olduğunu ifade eden Coşkun, “Her ne kadar hedefe yönelik ilaçlar ve immunoterapi sayesinde akciğer kanseri tedavisinde büyük ilerlemeler sağlanmış olsa da sigara ve tütün ürünleri ile mücadele ederek akciğer kanserinin önlenmesi en önemli stratejilerden birisidir. Sigarada bulunan nikotin kanserojen olarak kabul edilmese de uzun zamandır kanser gelişimini ‘kolaylaştıran bir faktör olabilir mi’ diye şüpheler günümüze kadar devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde “Journal of Experimental Medicine” dergisinde yayınlanan bir araştırmada akciğer kanser tanısı aldıktan sonra sigara içmeye devam eden hastaların sigarayı bırakmış olanlara göre beyin metastazının 1,5- 2 kat daha fazla bulunduğunu vurgulayan Coşkun, “Aynı araştırmacılar yaptıkları deneysel çalışmada nikotinin beyindeki birtakım immun sistem hücrelerini etkileyerek akciğer kanser hücrelerinin beyine geçişini kolaylaştırıp, beyin metastazı gelişimini artırdıklarını gösterdiler. Dolayısı ile akciğer kanseri olan hastaların mutlaka sigarayı bırakmaları gerekiyor. Hatta sigarayı bırakmak için zaman zaman kullanılan nikotin ihtiva eden elektronik sigara ve benzeri yöntemlerden uzak durmaları bu çalışma sonucuna göre önemli olmakta” açıklamasında bulundu.

Coşkun, sigaranın birçok kanser oluşumuna yol açtığı gibi, kanser olan hastalarda kanserin yayılımını da artırabildiğini aktararak, “Nikotin sigaranın içinde bulunan, kanserojen kabul edilmeyen fakat bağımlılıktan sorumlu madde. Bu bağımlılıktan kurtulmak için kullanılan nikotin ihtiva eden yöntemlerin kanser hastalarında, özellikle akciğer kanserinde kullanımı riskli olabilir. Elektronik sigara kesinlikle kullanılmamalı” dedi.