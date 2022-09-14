Sigara izmaritinden çıkan yangın 45 dönüm alanı yaktı
Baybaurt Tepetarla köyünde inşaat atıklarını toplayan bir vatandaşın sigara izmaritini söndürmeden atması sonrası yangın çıktı. Yangında 45 dönüm alan kül oldu.
Bayburt'un Tepetarla köyünde yangın çıktı.
Bölgede bulunan inşaat artıkları, bölge halkı tarafından bir araya toplandı.
Kısa sürede yayıldı
Bu sırada vatandaşlardan biri yere sönmemiş sigara izmaritini attı.
Sigaranın atıklara gelmesiyle birlikte alevler yükselmeye başladı. Otlara kadar ulaşan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı.
Köylülerin haber vermesiyle birlikte itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Öte yandan bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edildi.
45 dönümlük alan küle döndü
İHA'nın aktarımına göre; tüm ekiplerin mücadele ettiği yangın, 2 saat süren bir zorlu uğraşın ardından söndürüldü.
Yapılan incelemelerde 45 dönümlük alanın kül olduğu görüldü.