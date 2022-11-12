Sigara isteğini azaltan, bastıran besinler! Portakal tüketmek nikotin isteğini %79 azaltıyor!

Heidelberg'de bulunan Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin açıkladığı rakamlara göre sigara içen her 10 kişiden biri yaşamının ileri bir döneminde akciğer kanserine yakalanıyor. Kanser, sigaraya başladıktan sonraki 30 ile 40 yıl (3 yıl sigara içen birinin akciğeri) arasında ortaya çıkıyor.

Akciğer dokusunda savunma sistemini sigara bozar. Ve ileri seviyelerde kanser riskinin yanı sıra ölümcül olabilmektedir. Sigaraya bağlı olarak akciğerdeki sistemin bozulmasından dolayı olarak her türlü enfeksiyon daha kolay gelişir ve solunum yetmezliği oluşur. Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde sigara içen kişilerin hastalığı daha ağır atlatması sigaranın korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Böylelikle sigara ve tütün grubu içenlerde ölüm riskinin daha yüksek olduğu bilimsel araştırmalarca da kanıtlandı. Uzmanlar sigarayı bırakmanın ve etkilerini azaltmanın yollarını araştırdı. Peki sigarayı bırakmak mümkün mü?

Sigarayı bıraktıktan sonra hayatı kolaylaştıracak ve sağlık bakımından gücünüzü artıracak gıdaların neler olduğunu biliyor musunuz? Tek seansta sigara bağımlılığına son veren Abrahamson Metodu Uzmanları sigara isteğini azaltacak besinleri açıkladı...

1-YULAF EZMESİ

20 gün boyunca her gün günde 2 yemek kaşığı sıcak suda bekletilmiş yulaf tüketmek, nikotin bağımlılığını azaltıyor.

2-PORTAKAL

20 gün boyunca her gün yarım portakal tüketmek veya 1 ayda 20 gün sonunda nikotin isteğini %79 azaltıyor. Yalancı portakal Saraçoğlu: Yalancı portakal meyvesi; antimikrobiyal, antiinflamatuar, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir diyor.

3-YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER VE TAHIL

Ispanak, kinoa, badem, esmer pirinç: Her gün koyu yeşil yapraklı sebze ve tam tahıl kaynağı bir besin tüketmek sigara içme isteğini bastırıyor.

4-DOMATES

Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bırakanlara ilk 20 gün 1 çay bardağı domates suyu öneriliyor. Böylece hem bağımlılık azalırken hem de domatesin içerdiği likopen sayesinde antioksidan etkisinden yararlanılıyor. Burada önemli nokta işe; domatesi çiğ şekilde tüketmek yerine haşlanmış/pişirilmiş şekilde tüketerek likopeni etkin şekilde vücutta kullanmak.

5-MUZ

Hem sigarayı bırakmada hem de sigaranın yarattığı zararlı etkileri yok etmede B vitamini ve potasyum içeriği ile yardımcı olur.

6-ELMA

2007‘de yapılan bir çalışmada; düzenli elma tüketiminin akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği bulunmuştur.

7-TAM TAHILLAR VE FINDIKGİLLER

İçerdikleri E vitamini ile akciğer kanserine karşı koruyucudur.

8-ZENCEFİL

Çok kuvvetli bir antioksidan olan zencefil, akciğerleri temizlerir. Çeşitli toksinleri, mukusu ve istenmeyen parçacıkları akciğerlerden atmaya yardımcıdır. Bu nedenle zencefili çay olarak tüketebildiğiniz gibi direkt olarak yiyebilirsiniz.

9-SARIMSAK

Sarımsak kuvvetli bir antioksidan olmasının yanı sıra, içinde bol miktarda bulunana alisin kimyasalı ile akciğerleri temizler.

10-OKALİPTUS

Okaliptüs doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra içinde yağlar barındırır. Bu uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına iyi gelir, kan basıncını arttırarak kanın çoğalmasını sağlar. Öksürük şuruplarında, boğaz pastillerinde bu kimyasal yağ kullanılır. Taze okaliptüs çayı bronşit ve sinüzite iyi gelir. Buharını solumak öksürük ve bronşite iyi gelir.

11-EKİNEZYA

Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Bitkinin kökleri çeşitli akciğer enfeksiyonlarında yardımcıdır.

12-KEÇİBOYNUZU

Özellikle sigara içenler için keçiboynuzu çok faydalıdır. 5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karnına içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.

13-EBEGÜMECİ

Kaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile, akciğerlerde ki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.

ABRAHAMSON METODU İLE TEK SEANSTA SİGARAYI BIRAKIN!

Bağımlılıklardan kurtulma konusunda dünya çapında tanınan ve 30 yıldır uygulanmakta olan enerjiye dayalı doğal arınma yöntemi “Abrahamson Metodu”,tek seansta sigara bağımlılığına çözüm getiriyor.

Abrahamson Metodu uzmanları tarafından verilen hizmet, sigara, şeker ve gluten gibi bağımlılıklardan arınma konusunda tek seansta yüzde seksenin üzerinde başarı sağlıyor.

Sigaranın Zararları Nelerdir?

Sigara tüketimi, başta akciğerler olmak üzere vücudun tüm organlarını olumsuz etkiler ve pek çok vücut sistemi ile ilişkili ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dünya genelinde her 6 saniyede bir kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu olan sigara ve zararları ile ilişkili sağlık problemleri başlıca şu şekilde sıralanabilir:

KANSER

Sigara içerisinde yüzlercesi zehirli olmak üzere 7000’den fazla kimyasal madde bulunur ve bunların 70’den fazlası doğrudan kanser yapıcı özelliktedir. Sigara tüketimi ve pasif içicilik olarak adlandırılan ikincil sigara dumanı maruziyeti, başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser hastalığı ile doğrudan ilişkilidir. Sigara tüketen bir insanın kanser ile ilişkili herhangi bir hastalık sonucunda hayatını kaybetme riski 7 kat artarken, akciğer kanseri ile ilişkili ölüm riski 12 ila 24 kat artış gösterir.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

Sigara tüketimi ve sigara dumanı maruziyeti kalp ve damar hastalıklarına yol açan önlenebilir faktörlerden biridir. Sigara dumanında bulunan ve soba ve şofben zehirlenmelerinin sorumlusu olan karbonmonoksit gazı akciğerlerden kana geçer. Doğrudan hemoglobin adlı kan hücrelerine bağlanır. Oksijeni dokulara taşımakla görevli olan bu hücreler karbonmonoksit gazı ile bağlandığında oksijen moleküllerini taşıyamaz ve kanın dokulara oksijen taşıma kapasitesi büyük oranda azalır. Bunun sonucunda kalbin çalışma yükü artar, damar içi kan basıncı yükselir ve kardiyovasküler sistem hastalıkları gelişir. Sigara tüketen kişilerin kalp krizi gibi kardiyovasküler hastalıklar sonucunda hayatını kaybetme riski sigara tüketmeyenlere göre 4 kat daha fazladır.

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Sigara dumanından en hızlı ve en yoğun şekilde etkilenen organ şüphesiz ki akciğerlerdir. Solunan duman içerisinde bulunan zararlı kimyasallardan biri olan katran, akciğer dokusunda birikir ve zamanla bu dokularda harabiyete yol açar. Bunun sonucunda solunum kapasitesi azalır ve astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunum sistemi ile ilişkili ciddi hastalıkların görülme riski artar. Uzun süre sigara kullanımı sonucunda KOAH riskinin %8’den fazla artış gösterdiği söylenebilir.

BÖBREK HASTALIKLARI

Sigara dumanı ile vücuda alınan nikotin, metabolize olduktan sonra kotinin adlı farklı bir kimyasal maddeye dönüşür. Vücudun metabolik atıklarından biri olan bu madde, vücuttan idrar yoluyla atılır ancak idrar ile atılana kadar tüm renal sistemden geçer ve bu sırada böbrekler ve diğer yapılar son derece olumsuz etkilenir. Bunun yanı sıra sigara ile ortaya çıkan kan basıncı artışı uzun vadede böbrekler üzerinde ciddi hasarlara ve hatta böbrek yetmezliği tablosuna yol açabilir.

DEPRESYON

Sigara tüketimi vücudun tüm sistemlerinde olduğu gibi ruh sağlığı üzerinde de fazlasıyla zararlı etkiler gösterir. Sigara tüketen veya pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerde depresif belirtiler çok daha fazla görülür ve özellikle nikotin düzeyinin hızlı şekilde artıp azalması kişinin depresyona olan yatkınlığını büyük oranda artırır.

TİP 2 DİYABET

Sigara tüketimi tip 2 diyabet hastalığına yol açan önemli faktörlerden biridir. Geçmişte sigara kullanan kişilerin tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riski %28 oranında artış gösterirken bu sayı halihazırda sigara kullanmaya devam eden kişiler için çok daha yüksektir.