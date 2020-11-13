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Gündem Sigara içilmeyecek yerlerde sigara içme cezası ne kadar?
Gündem

Sigara içilmeyecek yerlerde sigara içme cezası ne kadar?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sigara içilmeyecek alanlar belirlendi. Vatandaşın sağlığı için getirilen sigara içme yasağına ilişkin denetimler sıklaştırıldı. Peki yasak olan yerlerde sigara içmenin cezası nedir? Sigara içme cezası kaç para? Peki sigara yasağı nerelerde uygulanacak? Nerelerde sigara yasağı var?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:57:00 -
Sigara içilmeyecek yerlerde sigara içme cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı, korona salgını mücadele kapsamında tüm iller yeni korona genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, belirtilen cadde ve sokaklarda sigara içmenin yasaklandığı duyuruldu. Peki sigara içmenin yasak olduğu yerlerde içilen sigaranın cezası ne kadar?

Maske takmama cezası, umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda 900 TL olarak belirlendi. Türkiye'de kapalı alanlarda sigara içme yasağı uzun zamandır uygulanıyor. Kapalı alanlarda sigara içen vatandaşlara, 2019 yılında 153.5 lira idari para cezası kesiliyordu. 2020 yılında ise bu ceza zamlandı ve 188 lira oldu. Korona virüsü sebebiyle sigara yasağına uymayan vatandaşlara da 188 lira ceza kesileceği tahmin ediliyor. Sigara içilmeyecek alanlar valilikler tarafından belirlendi. 

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